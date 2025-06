Marina Sena e Yago Oproprio se apresentam Vila Velha Marina Sena e Yago Opróprio se apresentam no domingo (Foto: Divulgação/Gabriela Schmdt/Gleeson Paulino)Shows do +MC acontecem depois... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h37 ) twitter

Marina Sena e Yago Opróprio se apresentam no domingo (Foto: Divulgação/Gabriela Schmdt/Gleeson Paulino) A cantora Marina Sena e o rapper Yago Oproprio estão entre as atrações confirmadas no +MC, novo evento do Movimento Cidade, que acontece no dia 17 de agosto no Parque da Prainha, em Vila Velha.

