Marinha tem 10 concursos abertos em maio: confira vagas e salários Aspirantes formados na Escola Naval da Marinha do Brasil. Foto: Isac Nóbrega/PRProvas devem ocorrer entre junho e agosto. Inscrições... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 07h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 07h26 )

Aspirantes formados na Escola Naval da Marinha do Brasil. Foto: Isac Nóbrega/PR A Marinha do Brasil está com 10 concursos públicos abertos neste mês de maio com salários de até R$ 9.070,60. Os cargos disponíveis são para Corpo de Engenheiros, Quadros Complementares, Escola Naval, Fuzileiros Navais (Músico), Médicos Corpo de Saúde, Quadro de Capelães Navais, Cirurgião Dentista, dentre outros.

