Marketing, mídias sociais e fotografia: inscrição para cursos termina nesta quinta Curso online. Foto: CanvaSão cursos gratuitos, na modalidade EAD, ofertados pela Aderes. As últimas vagas estão abertas até esta quinta... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h26 ) twitter

Curso online

Curso online. Foto: Canva A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) está com as últimas vagas abertas para três cursos gratuitos na modalidade Ensino à Distância (EAD), por meio do projeto E-Empreender. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (03).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e não perca a oportunidade de se inscrever!

