Marta quer mais atenção da CBF às mulheres e fala sobre futuro: 'Querem que eu jogue até os 45' Marta após o jogo contra o Japão (Foto: Staff Images Woman/CBF)Marta jogou pouco mais que a metade do segundo tempo da vitória por... Folha Vitória|Do R7 31/05/2025 - 13h16 (Atualizado em 31/05/2025 - 13h16 )

Marta após o jogo contra o Japão (Foto: Staff Images Woman/CBF)Marta jogou pouco mais que a metade do segundo tempo da vitória por 3 a 1 do Brasil sobre o Japão, na Neo Química Arena, nesta sexta-feira. Não balançou a rede ou contribuiu com assistência, mas só de ser chamada para entrar em campo foi ovacionada. Depois que entrou, levou perigo com uma finalização de fora da área.

Para saber mais sobre as declarações de Marta e o futuro do futebol feminino, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

