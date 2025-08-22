Martelo batido: fazenda icônica de Vila Velha vai virar condomínio de alto padrão
A Fazenda Camping Barra do Jucu se adaptou a momentos, mas seguiu com atividade ao longo de mais de 40 anos. Crédito: Reprodução/Redes...
A Fazenda Camping Barra do Jucu se adaptou a momentos, mas seguiu com atividade ao longo de mais de 40 anos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Fazenda Camping Barra do Jucu se adaptou a momentos, mas seguiu com atividade ao longo de mais de 40 anos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre essa transformação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre essa transformação!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: