Matheus Kauan voltam a Vitória em outubro com show à beira-mar

Matheus e Kauan se apresentam na Praia de Camburi (Foto: Pedro Araujo/Divulgação)

Folha Vitória|Do R7

Matheus e Kauan se apresentam na Praia de Camburi (Foto: Pedro Araujo/Divulgação) Com a praia de Camburi como cenário, a dupla Matheus & Kauan tem um encontro marcado com os fãs no dia 11 de outubro, no Tantra Vitória, a partir das 15h.

