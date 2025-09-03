Maus-tratos: CPI flagra cães com pulgas e em condições insalubres em Cariacica Foto: Reprodução/CPI dos Maus-TratosAs fiscalizações contra os maus-tratos a animais ocorreram nos bairros Castelo Branco, Santana,... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 ) twitter

Uma equipe da CPI dos Maus-Tratos Contra Animais da Assembleia Legislativa realizou uma operação para apurar denúncias de maus-tratos em Cariacica na terça-feira (2). Durante a fiscalização, foram encontrados cães em condições insalubres e até infestados de pulgas e carrapatos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização.

