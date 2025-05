MC Poze é preso no Rio suspeito de ligação com facção e apologia ao crime MC Poze foi preso pela Polícia Civil (Foto: Reprodução / Instagram @pozevidalouca e TV Record)Investigação apontou que cantor realizou... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h57 ) twitter

MC Poze foi preso pela Polícia Civil (Foto: Reprodução / Instagram @pozevidalouca e TV Record) O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na manhã desta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro. O funkeiro é investigado por suposto vínculo com facção criminosa Comando Vermelho e por apologia ao crime.

