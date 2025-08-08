Logo R7.com
Mec Show 2025 bate recorde com R$ 250 milhões em negócios

Feira reuniu expositores de 19 estados e quatro países. Foto: Divulgação/Mec ShowFeira reuniu mais de 20 mil pessoas no Pavilhão de...

Feira reuniu expositores de 19 estados e quatro países. Foto: Divulgação/Mec Show A Feira da Metalmecânica, Energia e Automação, Mec Show 2025, alcançou números inéditos para o evento. Realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira recebeu mais de 20 mil visitantes, oriundos de 19 estados brasileiros e quatro países, e movimentou R$ 250 milhões em negócios ao longo dos três dias.

