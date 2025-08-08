Mec Show 2025 bate recorde com R$ 250 milhões em negócios
Feira reuniu expositores de 19 estados e quatro países. Foto: Divulgação/Mec Show A Feira da Metalmecânica, Energia e Automação, Mec Show 2025, alcançou números inéditos para o evento. Realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira recebeu mais de 20 mil visitantes, oriundos de 19 estados brasileiros e quatro países, e movimentou R$ 250 milhões em negócios ao longo dos três dias.
