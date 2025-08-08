Mec Show 2025 bate recorde com R$ 250 milhões em negócios Feira reuniu expositores de 19 estados e quatro países. Foto: Divulgação/Mec ShowFeira reuniu mais de 20 mil pessoas no Pavilhão de... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Feira reuniu expositores de 19 estados e quatro países. Foto: Divulgação/Mec Show A Feira da Metalmecânica, Energia e Automação, Mec Show 2025, alcançou números inéditos para o evento. Realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira recebeu mais de 20 mil visitantes, oriundos de 19 estados brasileiros e quatro países, e movimentou R$ 250 milhões em negócios ao longo dos três dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento impressionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas brasileiros, aos 66 anos

Aeroporto de Vitória registra julho mais movimentado da história com 315 mil passageiros

Febre e emagrecimento repentino podem ser sinais de linfoma; entenda