Mecânico de aviões é preso por perseguir a ex-namorada em Vitória
Delegacia da Mulher. Foto: Reprodução/TV VitóriaDe acordo com a vítima, o assédio teve início em agosto de 2022 e as mensagens ameaçadoras...
Delegacia da Mulher. Foto: Reprodução/TV Vitória Um mecânico de aviões de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (28) pelo crime de stalking. Ele se passava por outras pessoas para perseguir e intimidar a ex-namorada, uma universitária de 26 anos, em Vitória.
Saiba mais sobre esse caso alarmante e suas implicações emocionais
