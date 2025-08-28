Mecânico de aviões é preso por perseguir a ex-namorada em Vitória Delegacia da Mulher. Foto: Reprodução/TV VitóriaDe acordo com a vítima, o assédio teve início em agosto de 2022 e as mensagens ameaçadoras... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h38 ) twitter

Delegacia da Mulher. Foto: Reprodução/TV Vitória Um mecânico de aviões de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (28) pelo crime de stalking. Ele se passava por outras pessoas para perseguir e intimidar a ex-namorada, uma universitária de 26 anos, em Vitória.

