Médica denuncia agressão verbal de vereador dentro de UPA em Guarapari
Foto: Prefeitura de GuarapariMaria Júlia Roseira Bessa Ferraz afirma ter sido vítima de agressões verbais por parte do vereador Oldair...
A médica Maria Júlia Roseira Bessa Ferraz, de 24 anos, denunciou ter sido vítima de agressões verbais por parte do vereador Oldair Rossi, durante um plantão na UPA de Guarapari, no fim de agosto.
A médica Maria Júlia Roseira Bessa Ferraz, de 24 anos, denunciou ter sido vítima de agressões verbais por parte do vereador Oldair Rossi, durante um plantão na UPA de Guarapari, no fim de agosto.
Para saber mais sobre essa situação e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa situação e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: