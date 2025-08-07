Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Médico tenta atropelar agentes da Guarda ao fugir de blitz em Vitória

Foto: Guarda de Vitória/ DivulgaçãoDurante a tentativa de fuga, um agente atirou no pneu do carro do médico; o motorista fez o teste...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Guarda de Vitória/ Divulgação Um médico, de 46 anos, foi detido após tentar atropelar guardas municipais enquanto fugia de uma blitz na Avenida Marechal Campos, no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de quarta-feira(6). Os agentes atiraram no pneu do carro conduzido pelo suspeito. Ele fez o teste do bafômetro que apontou consumo de bebida alcóolica.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.