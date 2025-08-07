Médico tenta atropelar agentes da Guarda ao fugir de blitz em Vitória
Foto: Guarda de Vitória/ DivulgaçãoDurante a tentativa de fuga, um agente atirou no pneu do carro do médico; o motorista fez o teste...
Foto: Guarda de Vitória/ Divulgação Um médico, de 46 anos, foi detido após tentar atropelar guardas municipais enquanto fugia de uma blitz na Avenida Marechal Campos, no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de quarta-feira(6). Os agentes atiraram no pneu do carro conduzido pelo suspeito. Ele fez o teste do bafômetro que apontou consumo de bebida alcóolica.
Foto: Guarda de Vitória/ Divulgação Um médico, de 46 anos, foi detido após tentar atropelar guardas municipais enquanto fugia de uma blitz na Avenida Marechal Campos, no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de quarta-feira(6). Os agentes atiraram no pneu do carro conduzido pelo suspeito. Ele fez o teste do bafômetro que apontou consumo de bebida alcóolica.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: