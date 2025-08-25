Médicos decidem não fazer nova cirurgia em bebê que teve o pé queimado Foto: Reprodução/InstagramCirurgião disse à família do recém-nascido que tratamento será cauteloso. Bebê teve o pé queimado após enfermeira... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h38 ) twitter

Folha Vitória

O bebê José, que teve o pé esquerdo queimado logo após o nascimento no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, passaria por uma nova cirurgia nesta segunda-feira (25), mas os médicos resolveram adiar o procedimento.

Para mais detalhes sobre essa situação delicada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

