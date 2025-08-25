Logo R7.com
Médicos decidem não fazer nova cirurgia em bebê que teve o pé queimado

Foto: Reprodução/InstagramCirurgião disse à família do recém-nascido que tratamento será cauteloso. Bebê teve o pé queimado após enfermeira...

Folha Vitória

Folha Vitória

Folha Vitória

O bebê José, que teve o pé esquerdo queimado logo após o nascimento no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, passaria por uma nova cirurgia nesta segunda-feira (25), mas os médicos resolveram adiar o procedimento.

