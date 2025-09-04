Medidas protetivas
O Brasil concedeu 360.227 medidas protetivas para mulheres no 1º semestre de 2025, conforme o painel de dados do Conselho Nacional de Justiça. Os pedidos negados somam 37.254, cerca de 9%. Somente no Estado de São Paulo foram concedidas 64.265 medidas neste período. Informações do Governo de São Paulo indicam 67.990 pedidos, aumento de 22,3% comparado com mesmo período de 2024.
