MedLevensohn fecha com a agência 11:21 e lança campanha do novo monitor de glicose Smart A MedLevensohn, uma das principais empresas de saúde e bem-estar do país, acaba de retomar a parceria com a agência 11:21 para lançar... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A MedLevensohn, uma das principais empresas de saúde e bem-estar do país, acaba de retomar a parceria com a agência 11:21 para lançar a primeira campanha publicitária do monitor de glicose Smart. O produto inovador chega ao mercado para transformar a rotina de milhões de brasileiros que convivem com o diabetes, uma das mais desafiadoras doenças crônicas do mundo. Com tecnologia Bluetooth automática, o dispositivo dispensa o tradicional uso das lancetas – responsáveis pelos conhecidos furos no dedo para colher amostras de sangue e controlar a diabetes -, permitindo que os pacientes meçam seus níveis de glicemia em tempo real, sem interromper suas atividades diárias.

Para saber mais sobre essa inovação que promete facilitar a vida de quem convive com o diabetes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Trump revoga certificação de intercâmbio e proíbe que Harvard tenha alunos estrangeiros

Chupica: apontado como líder do tráfico no “Carandiru” é preso em Vitória

Aposentados vítimas de fraudes e herdeiros têm direito a restituição em dobro; entenda