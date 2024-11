Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões Folha Vitória|Do R7 24/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.799 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (23) à noite em São Paulo e, com isso, o prêmio vai a R$ 55 milhões no próximo concurso na terça-feira (25). Os números sorteados foram 01-31-38-40-45-60.Cinquenta e três apostadores fizeram a quina e vão receber, cada um, R$ 71.315,77. Os 3.737 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.444,90. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.Para a aposta pela internet é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.A aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 5.Fonte: Agência Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Duas apostas do ES acertam quina da Mega-Sena e levam R$ 71 mil cada

INSS paga folha de novembro para aposentados a partir de segunda-feira

Tiroteio entre criminosos e PMs termina com três presos em Cariacica