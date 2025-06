Mega Sena não tem ganhador e prêmio acumulado chega a R$ 40 milhões Prêmio da Mega Sena acumulou (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)Sorteio do concurso 2879, da Mega Sena, foi realizado na noite... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Prêmio da Mega Sena acumulou (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2879, da Mega Sena, realizado na noite de terça-feira (24). O prêmio do próximo sorteio está acumulado em R$ 40 milhões.

Para mais detalhes sobre os números sorteados e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Jacuhy receberá shopping com investimento de R$ 30 milhões

Cidadania na Justiça

Diagnóstico precoce do autismo é tema de debate durante congresso internacional