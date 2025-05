Menina de 4 anos baleada no Morro da Capixaba continua internada Foto: Reprodução TV VitóriaEla e outras três pessoas foram feridas em um tiroteio que teria sido comandado por traficantes do Morro... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 20/05/2025 - 00h15 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Reprodução TV Vitória Continua internada na UTI do Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória, a menina de 4 anos baleada durante um ataque criminoso no Morro da Capixaba. Ela e outras três pessoas foram feridas em um tiroteio que teria sido comandado por traficantes do Morro da Piedade.

