Menino de 11 anos vence meningite e tem reencontro emocionante com o time; veja o vídeo Rafael com os companheiros na recepção após alta. Foto: Arquivo pessoalRafael Bispo, jogador do Tigres, de Aracruz, foi recebido com... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rafael Bispo, jogador de 11 anos do Tigres de Aracruz, se recuperou de uma meningite após ficar 14 dias internado e foi recebido com festa pelos companheiros e amigos na última terça-feira (20). Amigos gravaram um vídeo emocionante do retorno do garoto.

Não perca a chance de se emocionar com essa história incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Time capixaba de handebol estreia na Liga Nacional neste domingo; veja detalhes

Atitude 67 faz show em festival de boteco no Norte do ES

Estou escutando mal, mas tenho vergonha do aparelho auditivo