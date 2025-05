Menino de 5 anos cai do segundo andar de prédio em Vila Velha Segundo o relato da mãe, de 33 anos, ela teria deixado os filhos em casa por alguns minutos para comprar pão Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um menino, de 5 anos, caiu do segundo andar de um prédio no bairro São Torquato, em Vila Velha, enquanto estava sozinho com o irmão, também menor de idade. Segundo o relato da mãe, de 33 anos, ela teria deixado os filhos em casa para comprar pão.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Brunna Gonçalves se prepara para chegada da filha com Ludmilla; saiba quando Zuri deve nascer

Preta Gil embarca para os Estados Unidos para iniciar nova etapa do tratamento contra o câncer

“Sonho destruído”, afirma vítima que perdeu R$ 60 mil em golpe do consórcio imobiliário