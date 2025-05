Menino realiza sonho de conhecer o quartel da PM no dia do aniversário de 7 anos Pietro Pereira ganhou uma visita ao quartel da PM no dia do aniversário. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)Pietro Pereira visitou o... Folha Vitória|Do R7 17/05/2025 - 17h43 (Atualizado em 17/05/2025 - 17h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Pietro Pereira ganhou uma visita ao quartel da PM no dia do aniversário. (Foto: Divulgação/Polícia Militar) “O que você quer ser quando crescer?” Essa pergunta é uma das mais feitas para as crianças, e muitas delas já têm um plano profissional traçado para o futuro. Este é o caso do Pietro Pereira, que realizou o sonho de conhecer o quartel da Polícia Militar, em Vitória, no dia em que completou 7 anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa visita emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

“Meu nome está à disposição”, diz Serginho Vidigal sobre disputa à Câmara Federal

Papa Leão XIV afirma que família se baseia na ‘união estável entre homem e mulher’

Pai acusado de matar a filha a facadas em Vitória será julgado na próxima segunda-feira