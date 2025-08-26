“Menor Beiço”: homem é morto a tiros em São Torquato Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaEle foi identificado como Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”. A polícia... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

Bandidos mataram a tiros Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”, na manhã desta terça-feira (26), em São Torquato, Vila Velha, na região conhecida como Pé do Morro, ao lado do Morro do Meio.

