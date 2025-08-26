Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

“Menor Beiço”: homem é morto a tiros em São Torquato

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaEle foi identificado como Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”. A polícia...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Bandidos mataram a tiros Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”, na manhã desta terça-feira (26), em São Torquato, Vila Velha, na região conhecida como Pé do Morro, ao lado do Morro do Meio.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.