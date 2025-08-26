“Menor Beiço”: homem é morto a tiros em São Torquato
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaEle foi identificado como Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”. A polícia...
Bandidos mataram a tiros Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”, na manhã desta terça-feira (26), em São Torquato, Vila Velha, na região conhecida como Pé do Morro, ao lado do Morro do Meio.
Bandidos mataram a tiros Pedro Leandro Rosman, de 31 anos, conhecido como “Menor Beiço”, na manhã desta terça-feira (26), em São Torquato, Vila Velha, na região conhecida como Pé do Morro, ao lado do Morro do Meio.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: