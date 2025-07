Menor é detido com moto roubada 10 dias após deixar unidade socioeducativa Foto: Divulgação/GMVEle tentou fugir da abordagem da Guarda Municipal e caiu com a moto no Centro de Vitória, sendo detido em seguida...

