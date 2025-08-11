Menor é detido suspeito dos assassinatos de adolescente e manicure em Vila Velha Reprodução/Redes SociaisSuspeito tem 17 anos e é apontado como um dos principais envolvidos na morte da menina Sophia e da manicure... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h39 ) twitter

Um adolescente de 17 anos, apontado como um dos principais suspeitos do ataque a tiros que matou a manicure Andressa da Conceição de 31 anos, e a adolescente Sophia Vial, de 15 anos, no sábado (9), na Grande Santa Rita, em Vila Velha, foi detido nesta segunda-feira (11).

Para mais detalhes sobre este caso e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

