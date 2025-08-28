Mercado de inteligência artificial levanta alerta sobre possível “bolha” O mercado de inteligência artificial (IA) segue em ritmo acelerado em 2025, atraindo volumes recordes de investimentos e despertando... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h18 ) twitter

Folha Vitória

O mercado de inteligência artificial (IA) segue em ritmo acelerado em 2025, atraindo volumes recordes de investimentos e despertando o interesse de grandes corporações, fundos de venture capital e governos. Contudo, um levantamento divulgado hoje aponta sinais de preocupação: especialistas alertam para a possibilidade de uma “bolha” no setor, semelhante ao que ocorreu no início dos anos 2000 com a bolha das empresas “ponto com”.

Para entender melhor os riscos e as oportunidades desse mercado em expansão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

