Mercado de inteligência artificial levanta alerta sobre possível “bolha”
O mercado de inteligência artificial (IA) segue em ritmo acelerado em 2025, atraindo volumes recordes de investimentos e despertando...
O mercado de inteligência artificial (IA) segue em ritmo acelerado em 2025, atraindo volumes recordes de investimentos e despertando o interesse de grandes corporações, fundos de venture capital e governos. Contudo, um levantamento divulgado hoje aponta sinais de preocupação: especialistas alertam para a possibilidade de uma “bolha” no setor, semelhante ao que ocorreu no início dos anos 2000 com a bolha das empresas “ponto com”.
