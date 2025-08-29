Mercado Municipal de Cariacica passa a ter estacionamento gratuito
Foto: Prefeitura Municipal de CariacicaLocal funciona de segunda a sábado e, além de lojas variadas e restaurantes, virou ponto de...
O estacionamento do Mercado Municipal de Cariacica será totalmente gratuito para os clientes a partir desta sexta-feira (29). A medida tem como objetivo atrair mais visitantes e facilitar o acesso ao espaço, inaugurado em março deste ano.
