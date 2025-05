Mercado reduz previsão para inflação de 2025 pela 4ª vez, mas ainda acima do teto da meta Banco Central espera que o IPCA some 4,8% em 2025 e 3,6% em 2026: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilAlém de números da inflação,... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 10h48 ) twitter

Banco Central espera que o IPCA some 4,8% em 2025 e 3,6% em 2026: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 passou de 5,53% para 5,51%, a quarta baixa seguida. Agora, está 1,01 ponto percentual acima do teto da meta, de 4,50%. A projeção para a inflação de 2026 caiu de 4,51% para 4,50%, ou seja, colada ao teto da meta. Um mês antes, também era de 4,50%.

