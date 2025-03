Mestre Kukinha: curso ensina crianças a fazer “Coelho no Pote” para a Páscoa Mestre Kukinha terá três turmas, no dia 5 de abril (Foto: Divulgação/Assessoria)Evento acontece no dia 5 de abril; inscrições são gratuitas... Folha Vitória|Do R7 20/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mestre Kukinha

Mestre Kukinha terá três turmas, no dia 5 de abril (Foto: Divulgação/Assessoria) O curso de culinária infantil “Mestre Kukinha” está com inscrições abertas para a primeira edição de 2025. Com o tema Páscoa, o evento será realizado no dia 5 de abril e contará com três turmas, nos horários de 9h, 10h e 11h.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como as crianças poderão se divertir e aprender na Páscoa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Passa fome? Com ovo mais caro, como fazer dieta metabólica de Gracyanne Barbosa? Veja receitas

Christina Rocha entrega romance sigiloso e faz revelação sobre Regina Duarte: “Muitos anos”

Gusttavo Lima é condenado a pagar R$ 70 mil por colocar telefone em música