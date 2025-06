Mewgenics finalmente tem data de lançamento após 13 anos Após anos de espera, Mewgenics será lançado em 2026. Confira os detalhes e a evolução deste jogo de Edmund McMillen. Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h36 ) twitter

Após mais de uma década de espera, o aguardado Mewgenics finalmente tem uma data de lançamento oficial. O novo projeto de Edmund McMillen, criador de The Binding of Isaac e Super Meat Boy, chegará em 10 de fevereiro de 2026 no Steam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre Mewgenics!

