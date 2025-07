Miguel de Arteaga: “A geração Z vive muito mais as experiências do que do acúmulo de bens” O PonTed acontece na Faesa, tem entrada gratuita e terá especialistas na Geração Z entre os jurados. Crédito: Divulgação/Instituto... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h36 ) twitter

O PonTed acontece na Faesa, tem entrada gratuita e terá especialistas na Geração Z entre os jurados. Crédito: Divulgação/Instituto Ponte Um momento para colocar em prática o aprendizado sobre oratória e sob a observação de alguns nomes de peso do mercado corporativo do Brasil. Este será o PonTED, uma espécie de Ted Talks (aquelas apresentações rápidas com temas variados e participação de grandes líderes mundiais que viralizam no YouTube) promovido pelo Instituto Ponte. Porém aqui os alunos participantes do instituto é que farão apresentações contando histórias de superação. São jovens da Geração Z falando para grandes nomes do mercado. O evento acontece nesta quinta, a partir de 18h30, na Faesa em Vitória.

