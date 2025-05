Minha Casa Minha Vida já oferece imóveis de até R$ 500 mil em maio Fachada do residencial Bella Vitta, da Épura, em Cariacica. Foto divulgação.A nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, a... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h27 ) twitter

Folha Vitória

A nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, a chamada Faixa 4, voltada para a classe média, entrou em vigor em maio. A expansão do programa permite que famílias com renda mensal entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil possam contratar financiamentos. A Caixa Econômica Federal oferece juros de até 10% ao ano e prazos de até 35 anos para imóveis de até R$ 500 mil.

