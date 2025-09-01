Ministério da Agricultura apreende 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ Foto: Divulgação/ Ministério da AgriculturaO Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h18 ) twitter

Foto: Divulgação/ Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado, apreendeu 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em fiscalização realizada na última semana em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ).

