Ministério da Agricultura apreende 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ

Folha Vitória|Do R7

Foto: Divulgação/ Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado, apreendeu 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em fiscalização realizada na última semana em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ).

