Ministério da Agricultura apreende 2,4 t de café impróprio para consumo no RJ
Foto: Divulgação/ Ministério da AgriculturaO Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor...
Foto: Divulgação/ Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura, juntamente com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado, apreendeu 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em fiscalização realizada na última semana em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ).
Foto: Divulgação/ Ministério da Agricultura
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: