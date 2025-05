Ministério da Fazenda revoga parcialmente aumentos de alíquotas do IOF Governo alterou pontos do decreto que aumenta o IOF (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Horas após publicar decreto aumentando alíquotas... Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 07h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 07h55 ) twitter

Governo alterou pontos do decreto que aumenta o IOF (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Cerca de seis horas após publicar um decreto com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo recuou e revogou parte dos aumentos. As aplicações de fundos nacionais no exterior continuarão isentas, e as remessas de pessoas físicas ao exterior destinadas a investimentos continuarão com a alíquota de 1,1% por operação.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

