Mirante da Cidade no Parque da Fonte Grande é fechado para reformas em Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSegundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a reforma é feita por conta de danos estruturais...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
O Mirante da Cidade, responsável por uma bela vista, localizado no Parque da Fonte Grande, em Vitória, está fechado para obras de reformas. A intervenção ocorreu por conta de danos causados pela chuva do ano passado.

