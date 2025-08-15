Mirante da Cidade no Parque da Fonte Grande é fechado para reformas em Vitória
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSegundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a reforma é feita por conta de danos estruturais...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
O Mirante da Cidade, responsável por uma bela vista, localizado no Parque da Fonte Grande, em Vitória, está fechado para obras de reformas. A intervenção ocorreu por conta de danos causados pela chuva do ano passado.
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre as reformas!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre as reformas!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: