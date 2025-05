Mocelin inova e faz concurso de design de interiores para apartamentos garden em edifício de Vitória Fachada do Air225, da Mocelin, que será erguido na Praia do Canto, em Vitória (divulgação).O Air @225, primeiro empreendimento da Mocelin... Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h31 ) twitter

Fachada do Air225, da Mocelin, que será erguido na Praia do Canto, em Vitória (divulgação). O Air @225, primeiro empreendimento da Mocelin Engenharia, que está sendo construído na Praia do Canto, em Vitória, trouxe uma ação inovadora na concepção dos ambientes. Os projetos de decoração dos apartamentos do tipo “garden” foram escolhidos por concurso. A seleção foi realizada pela Archa, uma startup que introduziu no mercado outras maneiras de interação e de fazer negócios entre os arquitetos, a indústria da construção civil e lojistas.

