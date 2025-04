Mocha Mousse: o tom sofisticado e atemporal que está dominando 2025 Foto: @cloe e wildcelt.comTudo o que você investir nessa cor tem grandes chances de se manter atual e elegante por muito tempo. Veja... Folha Vitória|Do R7 09/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: @cloe e wildcelt.com Prepare-se para incluir um queridinho na sua paleta de cores: o Mocha Mousse. Essa tonalidade elegante, que transita entre o marrom suave e nuances de cappuccino, promete ser uma das grandes apostas de moda, beleza e lifestyle nos próximos meses. E não é para menos — além de neutro e superversátil, ele carrega aquela sofisticação natural que eleva qualquer produção, seja no look, na maquiagem ou até na escolha do esmalte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra tudo sobre essa tendência!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motorista de aplicativo é rendido por falsos passageiros em Vila Velha

Adeus, grisalhos: óleo natural elimina os fios brancos e devolve a cor do cabelo em menos de 1 mês

gamescom latam revela programação de palestras, painéis e competições