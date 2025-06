Momento de Paz oferece terapia do amor e apoio emocional em Vitória O programa “Momento de Paz”, com o bispo Nilton Patrício, destaca a importância da “Terapia do Amor”, que acontece todas as quintas... Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h17 ) twitter

O programa “Momento de Paz”, com o bispo Nilton Patrício, destaca a importância da “Terapia do Amor”, que acontece todas as quintas-feiras às 19h30, no Templo Maior, localizado na Avenida Reta da Penha, 2575, em Vitória. Nesta reunião, são abordados critérios essenciais para encontrar um parceiro, além de desmistificar ideias comuns sobre relacionamentos. O bispo convida os solteiros a participarem de uma palestra especial que promete ensinar os verdadeiros aspectos que devem ser valorizados na busca por um relacionamento.

Não perca a oportunidade de transformar sua vida amorosa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

