Momento de Paz promove orações e apoio espiritual gratuito O programa "Momento de Paz", conduzido pelo Bispo Nilton Patricio, destaca a realização de sete orações para limpeza espiritual, com... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h47 )

Folha Vitória

O programa “Momento de Paz”, conduzido pelo Bispo Nilton Patricio, destaca a realização de sete orações para limpeza espiritual, com horários variados ao longo do dia. O evento principal ocorrerá às 19h30, com a participação do pastor Ivan no Templo Maior, localizado na Reta da Penha, e também no centro de Alegre. O objetivo é unir a fé dos participantes em busca de milagres e bênçãos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este evento transformador!

