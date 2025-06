Montanha da Esperança abre vagas para novos cursos gratuitos Curso de barbeiro. Foto: CanvaAdolescentes e adultos podem se inscrever em cursos como panificação, corte e costura, informática, dentre... Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Curso de barbeiro. Foto: Canva A instituição Montanha da Esperança está com vagas limitadas para novos cursos gratuitos profissionalizantes voltados para o desenvolvimento técnico e artístico. As aulas terão início no dia 28 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Folha Vitória:

MPES pede suspensão das mudanças no trânsito da Enseada do Suá

Mauro Cid nega plano de fuga em depoimento à PF

Gerenciar dados é essencial para negócios sustentáveis, diz especialista em ESG