Morador de rua é preso após esfaquear amigo no rosto em Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSuspeito foi preso por esfaquear o amigo, de 42 anos, também morador de rua; crime teria sido motivado...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (7) no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Ele é suspeito de esfaquear um amigo. Segundo a Polícia Militar, tanto o suspeito quanto a vítima, de 42 anos, são moradores de rua.

