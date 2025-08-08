Morador de rua é preso após esfaquear amigo no rosto em Vitória Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaSuspeito foi preso por esfaquear o amigo, de 42 anos, também morador de rua; crime teria sido motivado... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (7) no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Ele é suspeito de esfaquear um amigo. Segundo a Polícia Militar, tanto o suspeito quanto a vítima, de 42 anos, são moradores de rua.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Filho é preso por agredir o pai idoso em Cachoeiro de Itapemirim

TJES lança edital para juiz ocupar vaga de desembargador

Pleno do STJD mantém suspensão do atacante Dudu, do Atlético-MG, por ofensas a Leila Pereira