Moradores de região onde ônibus tombou ficam sem luz em Cariacica Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (29). Foto: TV Vitória/ReproduçãoEquipes da concessionária de energia já estão na região... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (29). Foto: TV Vitória/Reprodução Um ônibus do sistema Transcol, que tombou na Rodovia José Sette, em Alto Lage, Cariacica, na tarde desta quinta-feira (29), colidiu com um poste e derrubou diversos fios. Isso fez com que moradores do entorno ficassem sem energia.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

João Fonseca vai às lágrimas após avanço em Roland Garros e festa em família: ‘Tem me ajudado’

Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025

Câmera faz reconhecimento facial e integrante do PCV é preso em Cariacica