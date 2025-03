Moradores relatam terror durante tiroteio em bairro de Vila Velha; um suspeito foi preso O suspeito confessou ter participado, junto com outras pessoas, do tiroteio. Foto: Reprodução/Tv Vitória.A motivação do crime teria... Folha Vitória|Do R7 22/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O suspeito confessou ter participado, junto com outras pessoas, do tiroteio. Foto: Reprodução/Tv Vitória. Um tiroteio no local conhecido como Beco da Fofoca, no bairro Jaburuna, em Vila Velha, assustou moradores na madrugada deste sábado (22). Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por conta de brigas entre facções. Um suspeito já foi preso e identificado.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Ouvimos os gritos de socorro, mas não podíamos fazer nada”, diz dona de casa de Mimoso do Sul

Papa Francisco receberá alta hospital amanhã, informa médico do pontífice

Homem que vendia armas pelas redes sociais é preso em Guarapari