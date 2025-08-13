Morango do amor: como o doce pode estar relacionado à labirintite Morango do amor: Foto: ChatGPTO morango do amor pode estar relacionado à tontura de origem labiríntica devido ao alto teor de açúcar... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h38 ) twitter

Morango do amor: Foto: ChatGPT Estamos vivendo a época do “morango do amor”, uma iguaria composta por um morango fresco envolto por uma crosta dura de açúcar caramelizado. Ele conquista pelo sabor doce, pela aparência brilhante e pelo apelo afetivo que remete à infância e às celebrações típicas.

Para saber mais sobre como esse doce pode impactar a saúde de quem sofre de labirintite, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

