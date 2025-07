Morango do amor faz preço da fruta disparar nas feiras da Grande Vitória Foto: Reprodução/Tv VitóriaCom aumento do preço do morango, tendência é que valor do doce que viralizou nas redes sociais também suba... Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O preço da bandeja de morango chegou a R$ 15 reais nas feiras da Grande Vitória, devido ao aumento pela procura dos doceiros para fazer o famoso doce viralizado nas redes sociais: o morango do amor. Com o aumento no valor da fruta, a tendência é que o preço do doce também suba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Folha Vitória:

Kick Tournament trará Street Fighter, Smash e Fatal Fury ao Rio

Juiz que dirigia bêbado com mulher nua e atropelou ciclista é solto após pagar fiança de R$ 40 mil

Morador de Vila Velha poderá solicitar reparo da iluminação pública por site