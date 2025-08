Morango do amor, não. A estação de palha italiana é o hype das chiques Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 00h37 ) twitter

Chef Neves recebe. Sai a Nutella, entra o creme de Biscoff, sai a pasta de amendoim, entra o doce de leite, sai o pistache, entra o morango do amor. Nesse vaivém das ‘trends’, todas se encontraram na estação de palha italiana montada pela designer de joias e chef de cozinha nas horas vagas Carolina Neves. Ela recebeu as clientes da loja do Shopping Vitória terça-feira, em torno das coleções “Retro Love” e “Sienna”, além da cápsula de pérolas, apresentada em primeira mão.

Para saber mais sobre essa deliciosa tendência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

