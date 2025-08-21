Logo R7.com
Morre homem esfaqueado no Terminal de Campo Grande

Foto: Vinícius Lodi/TV VitóriaCrime ocorreu na noite de quarta-feira (20) e dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Vinícius Lodi/TV Vitória O homem, de 44 anos, esfaqueado no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, não sobreviveu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto era socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na noite de quarta-feira (20).

