Morre homem esfaqueado no Terminal de Campo Grande
Foto: Vinícius Lodi/TV VitóriaCrime ocorreu na noite de quarta-feira (20) e dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar
Foto: Vinícius Lodi/TV Vitória O homem, de 44 anos, esfaqueado no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, não sobreviveu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto era socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na noite de quarta-feira (20).
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
