Morre homem que teve 90% do corpo queimado às margens de avenida na Serra Foto: Divulgação/SesaVítima foi encontrada na segunda-feira (28) com 90% do corpo queimado e estava internada no Hospital Jayme Santos... Folha Vitória|Do R7 31/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Sesa O homem que teve 90% do corpo queimado dentro do próprio carro não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele havia sido encontrado ainda com vida às margens da Avenida Audifax Barcelos, na Serra, na última segunda-feira (28).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Motor, movido a amizade, busca sonho inédito na Copa Vitória das Comunidades

Round XLA: Startups aprendem a sobreviver ao jogo da experiência

Capixaba no Japão relata situação após tsunami: “Fomos surpreendidos”