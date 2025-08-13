Morre Nobuo Yamada, cantor de ‘Pegasus Fantasy’ dos Cavaleiros do Zodíaco
Lamentamos a perda de Nobuo Yamada, o icônico cantor de 'Pegasus Fantasy'. Conheça sua trajetória e legado musical.
Uma notícia triste abalou o mundo da música e do anime nesta quarta-feira (13). O cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, faleceu no último dia 9 aos 61 anos. O artista, que enfrentava um câncer renal, é eternizado por dar voz a um dos temas mais icônicos de todos os tempos: a abertura de “Cavaleiros do Zodíaco”, “Pegasus Fantasy”.
Uma notícia triste abalou o mundo da música e do anime nesta quarta-feira (13). O cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, faleceu no último dia 9 aos 61 anos. O artista, que enfrentava um câncer renal, é eternizado por dar voz a um dos temas mais icônicos de todos os tempos: a abertura de “Cavaleiros do Zodíaco”, “Pegasus Fantasy”.
Para saber mais sobre a vida e o legado de Nobuo Yamada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre a vida e o legado de Nobuo Yamada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: