Morre o artista plástico que criou marlim da Praia do Morro, em Guarapari Foto: Reprodução/ InstagramDiego Giuliano Filippi tinha 79 anos. A causa da morte não foi divulgada Folha Vitória|Do R7 22/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Giuliano Filippi morreu

Foto: Reprodução/ Instagram Morreu nesta segunda-feira (21) o artista plástico de Guarapari, Diego Giuliano Filippi, aos 79 anos. Entre as suas obras estão o famoso monumento do Marlim Azul, na Praia do Morro, e a escultura de São Pedro, na Prainha de Muquiçaba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a trajetória deste grande artista.

Leia Mais em Folha Vitória:

The Last of Us: vídeo compara AQUELA cena entre jogo e série

Motorista perde controle de carro, atropela pedestre e invade pizzaria em Cariacica

Vídeo: Vaticano divulga imagens do corpo do papa Francisco em caixão