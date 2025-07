Morre Roberto Duailibi, fundador da agência de publicidade DPZ Foto: Reprodução/Redes sociais @roberto.duailibiPublicitário foi responsável por feitos históricos, como primeiro Leão de Ouro de Cannes... Folha Vitória|Do R7 19/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 12h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociais @roberto.duailibi

O publicitário e escritor Roberto Duailibi, um dos nomes mais importantes da história da publicidade no Brasil, morreu nesta sexta-feira, 18. Era o “D” da agência DPZ, que fundou em 1968 ao lado dos sócios Francesc Petit (1934-2013) e José Zaragoza (1930-2017). O velório ocorre neste sábado, 19, no Cemitério do Morumbi, das 9h às 16h.

Para saber mais sobre a trajetória de Roberto Duailibi e suas contribuições para a publicidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

